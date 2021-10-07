新北市立美術館和陶博館近期聯手創立「鶯歌藝術季」品牌活動，邀請文青女神連俞涵帶路，搭配「玩」美生活家、「藝」術行動站、「漫」遊藝鄉、「談」天說藝系列活動，即日起登場開放報名。（陶博館提供）

為了提升美學特色，新北市文化局規畫建構5條美學廊帶，其中「紅色陶寶-三鶯文化」未來將結合新北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館特色，聯手推動文化廊道。美術館和陶博館近期聯手創立「鶯歌藝術季」品牌活動，邀請文青女神連俞涵帶路，搭配「玩」美生活家、「藝」術行動站、「漫」遊藝鄉、「談」天說藝系列活動，即日起登場開放報名。

文化局長龔雅雯表示，新北市5條美學廊帶之一「紅色陶寶—三鶯文化」廊帶，在三鶯文創整合計畫的推動下，持續形塑鶯歌成為新北美學重鎮。鶯歌藝術季將結合生活美學、藝文表演、實體展覽、公共藝術、親子活動、巡禮三鶯藝文景點等，用藝術療慰疫情時代的心靈，期望為大眾提供美學能量。

4大主題中的「玩美生活家」將透過多部美學活動線上影片，帶著民眾居家創作，首波宣傳的「盤中偶然—瓷盤彩繪」活動，民眾可以想像用瓷盤當作畫布，進行肖像創作，本月15日至11月14日開放民眾線上投件到陶博館，將選出80位民眾免費參與陶瓷彩繪實作體驗課程，將畫作做成實體瓷盤，共同展示於陶瓷藝術園區。

「藝術行動站」將結合實體展覽、表演與公共藝術等多種表現形式，打造藝術學習行動。美術館前哨站的2部「Artgogo Bus」將於本月9日至12月12日開進陶瓷藝術園區，有藝術家與藝文教師共同創意設計的遊戲式藝術體驗裝置，還有動畫、數位互動、多種藝術學習科技體驗，讓民眾體驗左右腦並用的感官體驗。

而「漫遊藝鄉」將在10月中旬起開放報名，館方將帶著民眾走讀多條茶、陶、染、藝主題路線，走遍三鶯藝文景點；「談天說藝」則會以「藝術開麥拉」Podcast漫談特展、駐村、陶瓷產業多項話題，邀請藝術家分享創作心路，創作文藝風格，另外美學職人也將在Youtube頻道討論美術與創生兩大議題，更多的活動資訊，民眾可上「鶯歌藝術季」官方網站或陶博館粉絲專頁查詢。