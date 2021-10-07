秘魯總統卡斯蒂約今天說，他已接受強硬左派總理貝里多的辭呈，批評貝里多上任僅兩個月就讓政局陷入「不穩」，稱他的政府將走溫和路線。貝里多辭職後在推特下戰帖誓言發動反擊。

就任總理前，政治素人貝里多（Guido Bellido Ugarte）是籍籍無名的電子工程師，但他目中無人的行事風格，在反對派占多數的國會掀起波瀾，對極左派政府已感到緊張的投資人，也因此更加惶恐不安。

在卡斯蒂約（Pedro Castillo）宣布總理下台後，貝里多在推特發文說將會反擊，並上傳電影「神鬼戰士」（Gladiator）的劇照，暗示將向卡斯蒂約下戰帖。

跟卡斯蒂約一樣，貝里多是馬克思列寧主義政黨自由秘魯（Free Peru）黨員，但相較於較務實的卡斯蒂約，貝里多被視為是政府中特別極左的成員。

卡斯蒂約說，他將在今天傍晚宣誓新內閣就職，外界猜想他是否將讓政府路線轉向中間。

最近幾週，貝里多曾公開談論讓秘魯的天然氣資源國有化。秘魯的天然氣目前是由阿根廷石油公司（Pluspetrol）率領的財團經營。

貝里多的勞工部長馬拉維（Iver Maravi）因年輕涉及毛派叛亂活動，在國會正式聽證會接受質詢時，貝里多也出面替他護航。

貝里多說，如果國會試圖嚴正譴責馬拉維，他將對整個內閣舉行信任投票。

卡斯蒂約向全國宣告貝里多辭職時說：「權力平衡是法規與民主的橋樑。不應使用信任投票、（國會）聽證會與嚴正譴責讓政局陷入不穩。」

曾是偏鄉教師的卡斯蒂約呼籲經濟、政治與社會各界「團結」，以達成振興經濟的「共同目標」。他說，政府支持民間對秘魯的投資。

卡斯蒂約當上秘魯總統，有一大部分選票來自原住民，雖然貝里多會說克丘亞語，但他在與原住民商討協議時，有時無法達到令人滿意的成果。

貝里多昨天與拉斯班巴斯（Las Bambas）銅礦附近的瓊比維卡省（Chumbivilcas）達成協議，以避免道路封鎖情況影響銅礦生產。

根據路透社看到的協議副本，拉斯班巴斯將考慮雇用瓊比維卡省居民服務，包括協助運送礦物與維持主要轉運道路通行。

但今天，鄰近地區的居民發起抗議，要求總理下台。拉斯班巴斯銅礦是由中國的五礦資源有限公司（MMG）經營。