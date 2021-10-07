國內規模最大的動畫盛會「台中國際動畫影展」今年邁入第七屆，將於10月8日至13日將在新時代凱擘影城登場，向來深受觀眾期待的「短片競賽」單元今年報名件數創下歷屆新高！來自104個國家與地區的創作者共襄盛舉，參賽總件數達到 2716 件，最後選出入圍的69部精采作品，將在影展期間公開放映，並邀請觀眾參與選出「觀眾人氣票選獎」和「最佳兒童短片獎」等會外賽獎項，及免費參加13日（週三）的頒獎典禮，共享榮耀時刻！

本屆入圍「短片競賽」及「台灣短片競賽」參賽作品，由左至右，由上而下分別為：《All-Those-Sensations-in-My-Belly》、《A-Stone-in-the-Shoe》、《轉啊》及《蘊・孕》。

台中國際動畫影展（TIAF）由台中市政府新聞局補助、台中市影視發展基金會辦理，為目前台灣規模最大的動畫影展，也是唯一以動畫為主題的城市影展。自2015年由新聞局開辦以來，每年在台中商業戲院盛大舉行，2017年起由台中市影視發展基金會承辦後，經過短短四年的努力已逐漸茁壯。今年短片競賽徵件為期2個月，總計收到來自104個國家共2716部短片，較去（2020）年收到的2028部作品，增加了688部，再創歷年新高。基金會執行長林筱淇表示，每年影展中的「短片競賽」項目，成為台灣動畫與國際接軌的交流平台，優秀動畫影視業者參與度年年增加，也積累城市行銷動能、讓台中市更被全世界看見。

本屆入圍「學生短片競賽」及「台灣學生短片競賽」參賽作品，由左至右分別為：《A-Film-about-a-Pudding》、《蝴蝶果醬》及《水中的女孩》。

本屆入圍作品網羅國內外年度佳作，「短片競賽」選出39部影片，「學生短片競賽」選出30部影片。其中，台灣製作共有12部入圍，將競逐「台灣短片競賽」和「台灣學生短片競賽」首獎，總獎金高達120萬，競爭相當激烈。今年策展團隊特別依照競賽作品主題，分為7個單元於影展期間放映，包括短片競賽的「兒時的點點滴滴」、「不認識我自己」、「藏在心中的平行時空」、「不願讓你一個人」，以及學生短片競賽的「人生歐買尬」、「我存在你的存在」、「都你說了算」。每一單元動畫作品都有著令人期待的內容與觀點，其中更有多部作品都曾獲得國際影展的提名與入圍，在故事內容及表現手法上均有不俗表現。

在台中市政府及新聞局全力輔導推動下，台中國際動畫影展今年已邁入第七屆，新聞局強調，今年因受疫情影響，讓影展籌劃工作分外艱辛，但是從創下歷年新高的競賽徵件數字可以看出，世界各地都充滿豐沛的創作能量，等著被看見，台中市一年一度的動畫盛會更是肩負國際動畫作品交流的使命。

「台中國際動畫影展」於10月8日至13日於新時代凱擘影城放映61場動畫電影，包括12部國際口碑長片、144部短片，為回饋影迷朋友，影展更推出限量100組299元「競賽通行證」、限量50組499元「影癡通行證」影迷專屬套票，享一證看到底、銅板價看電影超值優惠，喜愛動畫的朋友千萬別錯過！更多影展精彩片單及周邊活動詳情，有興趣的民眾都可至台中國際動畫影展網站twtiaf.com或臉書粉絲專頁facebook.com/tiaf.taichung瀏覽。