去(2020)年新冠肺炎疫情爆發，帶動醫療保健類股飆漲，尤其是一罩難求，很多人搶當口罩俠，大舉進場買口罩概念股；今年缺船、缺櫃，於是投資人轉而搶船票當航海王。投資達人股市小黑發現，航運類股走勢居然與口罩股如出一轍，投資人不可不慎，別一窩蜂搶進而住進高級套房。

股市小黑說，今年從年初航海王飆漲起，他就一直追蹤觀察航運股走勢是否會與去年口罩股走法一樣，結果走勢相當類似，去年10月初，口罩雙俠的恆大從高點216元，跌到90多元；美德醫療也從78元跌到36元，跌幅都超過50%。今年陽明從最高234元，到10月7日不到百元、長榮從233元跌到百元出頭，跌幅均超過50%。

截圖：取自股市小黑粉絲社群

股市小黑進一步整理兩類股的相似處，首先是飆漲前營運低迷：口罩股與航運在飆漲前，不是虧損連連，就是獲利非常奈米。二是均為疫情受惠股：口罩是因為疫情導致需求大增，航運因為疫情趨緩，消費需求與廠商需求全擠在一起，導致塞船運費大漲。三是過去配息率都很差：口罩與航運股過往幾乎不賺錢，很少配息，就算配息也是不多。

截圖：取自股市小黑粉絲社群

股市小黑認為，股價是反應未來，股價未來如何走，不用預測也無法預測，趨勢很好抓，試著問自己一個問題就可得知答案，「若自己是老闆，過去都虧損或是賺很少，這一兩年獲利大增，會將獲利大部分與股東分享嗎？還是為了將來營運而保留下來？」

他建議，投資人要試著推導企業老闆可能的決策方向，就不難理解營收這麼好，股價為何如此走了。至於航海王未來可能走勢，可以對照一下口罩股的走法，或許可以窺見一些端倪。

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