SOGO董事長黃晴雯於領導力講座課程分享個人職場經驗。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大領導學程與台灣女董事協會首度合作開設「領導力講座」課程，讓同學在課堂模擬職場情境，並學習實作技能，為踏入職場前做好準備，甫開出修課75個名額，便吸引近300人報名，且修課學生從大一到博士生都有，十分搶手。

台大表示，本次開課講師都是知名女性企業家，首開課程邀請遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、通創投董事長黃翠慧、前台灣萊雅總裁陳敏慧、前特力集團執行長童至祥等人。

台灣女董事協會理事長蔡玉玲論及這堂課的開設契機，提到協會是由各領域具豐富實戰經驗的女性創業家、跨國企業資深專業經理人組成。此次與台大合作開設課程，希望學生從協會女性成功企業家的精實治理經驗中，找到參考典範，提早探索就業傾向，找到適性發揮的職務，協會也將會為準畢業生提供就業機會，接軌企業關鍵人才。

台大校長管中閔提到，不希望同學等到快要畢業準備求職時才跟產業接近，本課程藉由講者的幫助，讓同學有機會向不同產業中的佼佼者請益交流，開拓對就業發展的想像，提早認識產業需求。

管中閔指出，像是美妝業也需要數位人才，如何結合美妝和數位的特性就是台大學生能發揮跨域才能的機會，成為產業未來人才的助力。他期待學生打破舊有科系跟學習限制，展現出符合未來大學「打破刻板印象，放開心胸探索」的精神。

台大領導學程副主任丁照棣說，這次修課學生從大一到博士生都有，十分罕見，足以看見學生的需求。下學期將增加修課人數，讓更多學生有機會與企業領袖近身學習。