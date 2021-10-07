若在公廁遇到獅子，肯定會把人嚇出一身汗。日前有遊客至非洲坦桑尼亞的塔蘭吉雷國家公園，目擊一隻獅子突然跑進公廁，隨後又若無其事的走出來，滿臉霸氣的模樣，讓人直呼有趣，而這一段影片也在網路上瘋傳。

Loo is not always safe & reliver for humans sometime it can be used by others too...@susantananda3 @ParveenKaswan @PraveenIFShere @Saket_Badola pic.twitter.com/MNs9pwCycC — WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) October 2 2021

日前有遊客至塔蘭吉雷國家公園（Tarangire National Park）看到一隻公獅走進公廁，因此便守在旁邊拍攝，過了5分鐘後，公獅再度現身，有趣的是，牠走到公廁門口時還停了一會兒，不斷四處張望，霸氣外露的模樣，成為全場焦點。

這一段影片分享至網路後，又被印度動保組織「WildLense Eco Foundation」轉發，並寫下「公廁有時不一定安全，甚至不見得只有人類會使用，有時候會出現不同的使用者」，不少網友笑著說「沒想到獅子也變文明了」、「建公廁的位置，以前可能屬於獅子的，牠應該是來檢查整潔的」，還有人發現亮點，指公廁外有指示牌，顯示男女廁的方向，而公獅正巧走進男廁，讓不少人驚呼「還知道自己是公的要上男廁」。

塔蘭吉雷國家公園是坦桑尼亞的一座國家公園，名稱源自於塔蘭吉雷河，該河穿過園內，成為每年6月至11月的旱季期，園內動物們唯一的飲水來源，此時也是最佳旅遊季節，遊客有機會能在塔蘭吉雷河的河床上，看到牛羚、大象及瞪羚等動物至此尋找水源，此外，園區裡還有猴麵包樹和非洲岩蟒等獨特的原生動植物。