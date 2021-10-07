35歲台灣女星賴薇如曾是人氣少女團體「七朵花」的團員之一，近年轉型為談話性綜藝節目的來賓，姣好外貌和活潑個性深受觀眾喜愛，臉書擁有47萬粉絲追蹤。近日她因手術肚子被鑽3個洞，公開開完刀的照片，體悟到健康的重要性。

賴薇如昨（6日）在臉書粉專透露上周末經歷人生首次住院、開刀，「做了腹腔鏡手術，手術很順利，大家不用擔心～只是肚子被鑽了三個洞，加上肚子脹脹的！現在看起來像顆保齡球（第三個洞開的比較低，比較私密不給看）」照片中，賴薇如在肚子黏著透明膠布，傷口隱約滲出少量血水，但她最在意的是會不會留疤，請求網友多多提供去疤的方式。

雖然剛動完手術，但賴薇如表示不喜歡被當病人，發揮拚命三郎的個性，出院隔天就去開會，第二天直接上工錄影，完成之前就接下來的工作，「但之後就要好好休息了，現在行動很緩慢像隻樹懶，也可以順便改一改我急躁的個性～」。

賴薇如開刀的消息傳出後，演藝圈星友楊晨熙、安于晴和林倪安等人紛紛留言關心，其餘網友也祝福賴薇如早日康復，提醒要多休養。