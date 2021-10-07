NBA新賽季開打在即，厄文仍不願接種疫苗，導致新賽季無法在布魯克林主場出賽，對此，美國媒體《FOX體育》記者Colin Cowherd撰文嘲諷杜蘭特當年選擇離開勇士與史提芬柯瑞，前往籃網與厄文當隊友決定是錯誤的。

身為11次全明星賽成員、手握2枚冠軍戒、2次總決賽MVP得主，杜蘭特已被公認為NBA史上最出色的球員，即便他的職業生涯再如何灰黃，但外界依然不得不懷疑他是否走錯路。尤其是2019年連續3季闖進總決賽之後這位超級巨星有2個選擇，要嘛重新加入勇士，要嘛改披其他球隊戰袍。

杜蘭特最終選擇後者，離開了擁有史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等優秀的團隊，還有能運籌帷幄的總教練，加入了重新出發的籃網，他的來到確實讓籃網躍升為具有奪冠實力的球隊，然而他的隊友厄文卻是在離開詹姆斯之後將塞爾提克搞得一團亂後撒手走人，甚至還語出驚人說「地球是平」的言論，如今又堅持信仰不願接種疫苗，讓整個團隊出現裂痕。

實際上目前的籃網仍是全聯盟實力最堅強的球隊之一，但在爆發厄文拒打疫苗、哈登不願給球團續留承諾之後，看似豪華陣容的籃網極有可能走入分崩離析之路，因此Colin Cowherd認為杜蘭特當年選擇與厄文聯手是一個徹頭徹尾的錯誤決定。