振興五倍券發放倒數，台北中山九昱希爾頓逸林酒店祭出「逸券FUN十倍」專案，將200元紙本券「升等」，直接將其面額放大五倍變千元，入住可立即折抵使用，再贈次回入住1000元房費抵用金，本活動限飯店官網或電話預訂彈性房價Flexible Rate之訂房適用。

除了振興券加碼，中山逸林也加入台北市「熊好店家」優惠行列。擁有熊好住宿券的貴賓，入住即享1000元房費折抵，另贈每房2張台北市雙層觀光巴士單次電子票券，限量供應、贈完為止。

中山逸林10月優惠滿檔，住房活動有放大振興優惠的「逸券FUN十倍」優惠和「存好心做好事，人品大爆發」扭蛋住房專案，兩項活動皆可搭配五倍券使用。「逸券FUN十倍」僅適用面額200元的實體振興券，每房每晚限用一張，入住時使用則可折抵房費1000元，再贈次回入住1000元房費抵用金。

中山逸林表示，專案需從希爾頓官網、希爾頓app或電話訂房預訂彈性房價，入住時依照扭蛋對應的「人品認證」結果折抵房費，並獲得贈送的美味餐飲。最大獎為房費折抵1200元加上迎賓飲品2杯、二獎為房費折抵900元加上逸林滷味一份、三獎為房費折抵600元加兩客早餐。折抵後每晚最低只要2381元起，即可雙人入住舒適的逸林客房一晚，搭配五倍券和熊好住宿券則有機會零元入住。