高雄陸軍步兵訓練指揮部7日進行槍榴彈射擊訓練時發生一起事故，上午步訓部進行打靶訓練時，2名士官在射擊前，前往靶位進行佈靶勤務，兩人身上及手上均未攜帶任何危險物品，未料走到靶位時，突然發生爆炸，造成兩人頭手受傷送醫，幸好傷勢輕微，目前軍方調查判斷，可能是踩到以前遺留下來的槍榴彈未爆彈引爆。至於事故詳細發生原因、事件詳細背景仍有待釐清。

鳳山步訓部政戰主任蔣祿宏表示，今天上午步校實施例行性打靶訓練，黃姓及葉姓訓員在射擊前，約8點20分至8點30分前往靶場進行布靶事前準備時，因不明原因發生未爆彈爆炸，2人身上及手上均未攜帶任何危險物品，黃員右手食指撕裂傷、葉員則頭皮擦傷，被緊急送往國軍高雄總醫院急救，所幸傷勢輕微，2人意識清醒，沒有生命危險。

蔣祿宏指出，事故詳細發生原因仍需調查釐清，目前校方已全面暫停打靶射擊訓練，並要求醫院給予黃、葉2人最好的醫療照護，教準部已成立專案小組，將深入調查、釐清肇因。

陸軍教育暨準則發展指揮部表示，所屬步訓部黃姓及葉姓訓員，今（7）日執行步槍槍榴彈射擊前佈靶任務，因不明原因，造成人員手部及頭部撕裂傷。單位獲報後即送國軍高雄總醫院治療，目前狀況穩定。

教準部指出，事件發生後，即成立專案小組釐清肇因，後續將強化射擊危安管控作為，以維訓練安全。