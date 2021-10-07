虱目魚腸乍看超可怕，但不少老饕卻大讚是人間美味。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

台灣有許多特色小吃，一名男網友分享照片，只見在平底鍋中烹調的食材，乍看像是一鍋蜷曲的蟲，讓不少網友嚇歪直呼，這個我真的沒辦法，但大批老饕一看狂讚這是人間極品「虱目魚腸」，不要不識貨，現在想吃還不見得買得到，吃過就回不去了，真的超好吃。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享一張照片，只見平底鍋中烹調的料理，乍看之下超級可怕，好像是食物腐爛許久，上面都長出一條條蜷曲的肥蟲，越看越想吐，也讓人喪失所有食慾。

虱目魚腸煎的脆脆的灑上胡椒鹽，其實超下飯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

男網友表示，這道菜「虱目魚腸」對喜歡的人來說是人間美味，但對沒吃過或看過這個東西的人而言，可能會被它奇特的外觀給嚇到。不少網友驚喊，「這個外觀我真的吃不下去」、「看起來好像蛆在蠕動」、「太可怕了」、「我還以為是蚯蚓」。另也有人說，這道菜聞起來很香，看起來很可怕，吃起來則超想吐，簡直是挑戰味蕾極限的料理，真的不行。

許多老饕則認為虱目魚腸是人間極品，「吃過就回不去了，真的超級好吃，尤其是煎到金黃色灑上胡椒鹽根本絕了」、「國民美食」、「台南的特產，不管什麼煮法都很愛」、「這超讚，太晚去買都賣光」、「不管是鹽焗、酥炸或做成薑絲清湯，簡直就是人間美味！」

虱目魚腸是台南的特色小吃，在北部地區比較少見，因為食材取得不易。常見的料理方式包括乾煎、油炸或煮湯等。「煎到恰恰（台語：脆脆的）的超讚」、「加薑絲煮湯人間美味」、「煮過加點芥末也很好吃」、「煎好加薑絲和胡椒鹽，就是人間美味」。