彰化縣去年救護出勤次數高達5萬5286件，平均一天151次，耗損率非常高，經營護理之家、紡織企業周家3兄妹為了延續母親林淑瑛助人的遺願，捐贈一台總價265萬最高等級的福斯救護車給伸港分隊，救護車上更配置了12導程心電圖機。

彰化縣伸港鄉長欣護理之家執行長周琨智、昇峰紡織股份有限公司董事長周紘慶及研發組長周俐君，為延續母親林淑瑛女士熱心助人的遺願，7日上午捐贈救護車1輛予彰化縣消防局。（吳敏菁攝）

王惠美表示，林淑瑛是伸港地區出名的助產士，在1977年成立美光助產所，接生過上萬個孩子，2007年成立了長欣護理之家，幫助非常多長輩，過得有尊嚴、快樂，今年3月辭世，兒女分別擔任長欣護理之家執行長周琨智、昇峰紡織股份有限公司董事長周紘慶、周俐君，延續母親林淑瑛熱心公益精神，分別在國中、國小以及廟宇做非常多捐贈，這次再捐贈一台最高等級的福斯救護車給伸港分隊，讓伸港鄉親遇到事情，能在最短時間得到最好照護。

昇峰董事長周紘慶表示，媽媽一生勤儉刻苦，但熱心公益。希望能在照護領域多點付出。生前有交代告別式簡單，並將節省下來的費用運用在社會公益。

彰化縣伸港鄉長欣護理之家執行長周琨智、昇峰紡織股份有限公司董事長周紘慶及研發組長周俐君，為延續母親林淑瑛女士熱心助人的遺願，7日上午捐贈救護車1輛予彰化縣消防局。（吳敏菁攝）

林淑瑛往生後，周家3兄妹陸續以母親名義，捐款給伸港國小、新港國小、伸仁國小、大同國小、伸港國中及各廟宇。這次再捐贈救護車給伸港鄉消防隊，希望讓有需要的民眾可以脫困求生，並藉此拋磚引玉。

彰化縣消防局表示，截至目前12導程心電圖機已成功搶救134例急性心肌梗塞患者，謝謝捐贈的功德，希望更多鄉親能夠一起共襄盛舉。