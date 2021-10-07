日本39歲男星日暮明多年前因演出大河劇《西鄉殿》而受到矚目，但近日卻傳出他不僅帶未成年少女開房間，還將買春過程拍成影片，並公開在網路上遭到警方逮捕，而他的惡行被揭發後，經紀公司也緊急做出驚人的舉動。

根據日本電視台CBC的報導，日暮明在2019年11月時曾涉嫌以金錢誘拐一名年僅14歲的青少女，將其帶到長野縣上旅館開房間，同年12月又用同樣的方式將17歲少女帶往岡山縣發生性關係，過程中他還不忘拍下兩人性愛影片，保存在自己的手機中隨時觀看。

除此之外，岐阜縣警方還在違法的色情網站上，發現日暮明還有上傳其他不雅照及影片供人觀看，警方只好以「違法兒童買春法」以及「違反岡山縣青少年健全育成條例」兩項罪名將他逮捕歸案。雖目前不確定日暮明是否坦承犯案，但全案正在進行調查，而他誇張的罪刑也引起日本網友們震怒。

接著，日暮明所屬的經紀公司「寶映電視」，收到通知後也立即將他個人照及所有簡介緊急下架，大動作與他做切割，就像是這個人從來沒有存在過一樣，但手腳快的網友還是挖出日暮明過去的經歷。

據了解，日暮明過去曾在NHK電視台大河劇《西鄉殿》，及晨間劇《雛鳥》等電視劇中演出，雖他大多都飾演配角或是臨時演員，但自然的演技還是受到部分觀眾的關注，如今發生「買春醜聞」，他的演藝事業也全面終止。