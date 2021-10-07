新華社報導，10月2日以來，陝西省出現大範圍降雨，局部地區出現暴雨和大暴雨，導致陝北、陝南多地受災。目前，延安市和漢中市共轉移群眾超過5萬人。

延安市防汛抗旱指揮部辦公室表示，3日以來，因持續強降雨天氣，延安市黃陵縣、甘泉縣等多地發生落石、滑坡情況，部分高速路段臨時關閉，造成車輛大面積擁堵。全市鄉村道路路面塌方受損近300處，2500多間房窯受損，7000多畝農田受災，已撤離安置群眾3萬多人，暫無人員傷亡。

受強降雨影響，陝西省境內河流多次出現洪峰，其中漢江、嘉陵江干支流5日出現復漲。截至10月5日晚，強降雨導致漢中市略陽、寧強、勉縣等縣76個鎮辦不同程度受災，受災人口超過5萬人，轉移群眾2.3萬人，造成直接經濟損失1.13億元人民幣。

為應對強降雨天氣，陝西省防汛抗旱總指揮部5日啟動了IV級防汛應急響應，要求各地關停、封閉暴雨洪水高風險區域，提前轉移受威脅群眾，避免人員傷亡。截至目前，西安、延安、漢中、寶雞等地多個旅遊景點臨時關閉，恢復開放時間另行通知。

陝西省氣象台6日時再次發布暴雨藍色預警信號，漢中、延安等地持續降雨，降水量已達50毫米以上，12小時內漢中市、安康市、西安市南部山區等多地的降雨量將達50毫米以上。