北北基桃首都圈4縣市首長今天線上合體，同框推廣眷村文化節，去年由桃園市主辦聯合記者會，共同行銷4縣市眷村文化節，今年由台北市主辦，因應疫情調整為線上記者會，共同推出「拾眷集章-集章抽好禮」，只要答對即可參加4縣市準備的大禮包抽獎，邀請民眾參加及前往北北基桃眷村文化園區旅遊，見證眷村文化的保存成果。

新北市長侯友宜說，眷村文化節10月份登場，由北北基桃4縣市聯合舉辦，新北市為推動北北基桃眷村文化，以眷村學做菜、聽老歌、徵求老照片為主題，最重要的是把當年眷村新女力的婆婆媽媽，用她們的新智慧，帶動起團結建構台灣往前走的力量這一系列的回憶跟展出，空軍三重一村也保留當年建築及歷史文物，歡迎民眾前往參觀，希望北北基桃一起努力延續眷村文化團結精神，一起共好，帶起大台北生活起飛，也改變防疫時期大家困頓的經濟。

此外，街頭藝人證照北北基桃也一證通用，街頭藝人在北北基桃任何一縣市取得證照就能在4地表演，圖書館也只需一張借閱證，就能在4地借閱，侯友宜說，北北基桃是共同生活圈，不但從文化、交通、生活也能從建築連通上，用共好的心情才能讓大台北更好、台灣更好，樂見4首長能夠常坐一起討論北北基桃點點滴滴的生活發展，同心齊力建構大台北生活圈最好的模式

4位首長並分享自己印最喜歡的眷村美食，其中新北市長侯友宜透露自己最愛牛肉麵，因為第一次吃到牛肉麵就是在眷村，而且以前擔任警察時破案慶功必吃；台北市長柯文哲推薦方便好吃的蔥油餅；桃園市長鄭文燦則力推中壢龍岡的米干；基隆市長林右昌則推薦貼鍋饅頭。

新北市文化局表示，新北市眷村文化節以「眷詠年代」為主題，10日至31日在空軍三重一村舉辦，10日線上舉辦民歌演唱會，23日光復節當週，邀請崇右科大為今年活動量身打造音樂歌舞劇，還有眷村女力展，一探過去眷村的生活樣貌，回憶1961至1971年代，眷村女性們的身影。其他還有相關網路推廣活動，包括眷村料理教學、懷舊老照片徵集等，邀請懷念眷詠年代的大家，一起分享眷村文化的老照片。更多詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。