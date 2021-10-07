科技部長吳政忠今(7)日赴立法院教文會專案報告。吳政忠在會間指出，科技部每年約收到2萬件專題研究計畫，為防止抄襲與一稿多投等情況，正研擬設置「專題研究計畫申請書比對系統」，最快明年就能用這項系統比對所有案件。此案最快將在1個月內提出初步規畫。

科技部生科司近期比對科技部專題研究計畫共5028個案件，發現當中40筆資料有相似度區間超過6成的情形，且有80件明顯涉及一稿多投，或由不同人申請相同計畫，甚至把同一件計畫投稿到不同主管單位等情形。

除了申請政府補助的研究計畫有類似情況，學術圈也時常傳出論文與研究抄襲等學術倫理醜聞案，為杜絕相關情況發生，科技部因此研擬設置「專題研究計畫申請書比對系統」。

吳政忠提到，「專題研究計畫申請書比對系統」將會在科技部下轄各司使用，主要以人工智慧來進行比對，不過AI科技仍有所限制，因此還會邀請專家參與審查。

此外，吳政忠今日也提到，我國少子化情況嚴峻，全國科技碩博士生的培育人數與速度，已不夠支撐科技業的需求，聯發科近日更表達憂心台灣的科技人才培育不足，台積電也頻頻面對人才遭挖角等挑戰，對此將會整合教育部、經濟部等相關部會意見，研擬產業人力需求問題。