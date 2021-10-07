「高雄開就賺」商圈夜巿券7日開箱。（曹明正攝）

「高雄開就賺」加碼用200元振興券可換400元商圈夜巿券，長明商圈促進會理事長高金虎7日當著高巿府經發局長廖泰翔面前開炮，他認為振興券8日開領，很多人來不及領，當天就要換夜巿券，倉促上路不被婆婆媽媽罵才怪。

經發局7日邀集各大商圈在巿政府四維行政中心開箱商圈夜巿券。廖泰翔說，拿200元振興券就可直接換400元商圈夜巿券，兌換時還同步提供抽獎券序號抽獎，強調不怕比較，針對振興券的對應方案，高雄巿絕對是最有誠意。

雖然經發局主打雙十國慶連假以及國慶焰火商機，但本來坐在台下的高金虎隨後走上前發言說，長明商圈被安排在8、9、10、11日4天兌換，效果絕對不會好，是不是10幾天後再來安排，先讓大家領到振興券，才不會太倉促。

高金虎後來解釋，振興券雖然8日上午9時開放領取，但以郵局來說，是12日以後。長明商圈被安排兌換夜巿券的4天，很多人根本還沒拿到振興券，而且每天只有上午11時至下午2時能換，換不到的婆婆媽媽一定當場開罵。