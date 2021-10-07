Xperi Holding Corporation旗下獨資子公司、高解析度音訊解決方案廠商DTS宣布，聯詠(3034)的電視SoC產品線將支援DTS Play-Fi。

DTS Play-Fi為電視增加業界領先的無線音訊功能，包括電視全屋(whole-home)音訊串流、音樂串流服務商的多房間(Multi-room)播放模式、Wi-Fi範圍內使用App進行耳機串流，以及沉浸式環繞音效。由於Play-Fi與業界標準Wi-Fi相容，製造商無需為產品額外設計任何硬體，就能同時為不同價格區間的產品添加高階無線功能。

聯詠最新的智慧電視SoC解決方案將支援DTS Play-Fi，授權製造商打造相容Play-Fi擴大機、soundbars、喇叭和重低音喇叭的電視。至今已有30多個品牌的數百種產品搭載Play-Fi，無論何種品牌，產品皆可與支援Play-Fi的電視搭配使用，打造環繞音效和全屋音訊解決方案。

聯詠VISG總經理Jimmy Su表示，隨著各大多頻道串流媒體的興起，越來越多人能夠舒服地坐在客廳享受電影院等級的體驗。消費者可透過Play-Fi享受聲歷其境的，而無需礙眼的電線、電纜或轉接器。此外，Play-Fi創新使用Wi-Fi的方式也讓電視製造商無需額外設計硬體增加成本。

DTS Play-Fi總經理Dannie Lau表示，目前市場上許多知名品牌和電視選用聯詠的SoC解決方案，而透過聯詠對DTS Play-Fi的支援，製造商現在可以將具強大無線音訊功能的電視更快速地推向市場。