緬甸華僑李國輝4年前在新北市分租公寓潑汽油放火致9人死亡，歷審認定他罪大惡極、無可寬典4度判死，上訴後，最高法院7日開庭審理；律師主張李非直接故意殺人不應判死，但檢方反駁原判決並無違誤應維持死刑，庭末法官整理法律辯論的爭點後，諭知候核辦。

李國輝委由律師李國輝等人提上訴，律師稱房東違法改建釀高，且李有精神障礙不應判死，但蒞庭的最高檢察署檢察官林永義說，李男吸食安非他命有精神問題，但歷審經鑑定後都認為，他放火時是「直接故意」且沒有精神障礙問題。

檢察官表示，原判決對於李難以教化，及偵查中未指派通譯的證據力問題等，都已論述證據取捨及量刑的理由，最高法院是法律審，不需要對這些事實認定再去討論；法官將檢辯雙方的上訴理由及答辯內容，經檢辯討論後，整理出5項法律爭點。

李國輝的生死辯爭點將辯論，兩公約的立法意旨及對精神障礙人可不可以判死？是限定哪類型的精障人士？原審判處死刑的認事用法有無不妥，量處死刑有無不當等；法官表示，李是否提訊或考量防疫採視訊訊問部分，將考量李的意願後，再由合議庭評議。

50多歲的李男在2017年11月初，自認屢遭蘇姓男子等人在臉書群組「緬甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪音騷擾他，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟。

歷審都認定李惡性重大至極、難以教化，如果判處無期徒刑或較輕的刑度，非但不足以還死者公道並撫慰生者錐心之痛，更與他的惡性比例不相符合，不得不判死，讓他與社會永久隔離，但遭最高法院撤銷，更二審仍判死刑。