新冠疫情期間，學生運動時間減少了，值此疫情逐漸紓緩之際，111教育發展協進會「乒乓傳愛」活動到好山好水的宜蘭縣，於10月7日早上假宜蘭市宜蘭國小舉行捐贈典禮，由前教育部國教署署長、也是協進會理事長吳清山，致贈宜蘭國小等10所學校、每校2萬元的桌球器材設備，並邀請宜蘭縣政府教育處處長王泓翔見證，鼓勵學童培養運動專長、增強體適能、以促進身心健康。

王泓翔表示，與吳理事長曾經在臺北市政府教育局共事，對吳理事長在教育局局長任內倡導「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」的政策，獲得教育界很大的迴響，十分敬佩。如今吳理事長卸下公職，成立111教育發展協進會，關懷偏鄉和關懷弱勢更是不遺餘力，此次不辭辛勞來到宜蘭致贈桌球設備，帶給孩子們滿滿的活力與喜悅。今年臺灣於東京奧運桌球賽中獲得不錯佳績，其中國手林昀儒還是宜蘭國小校友，今天在宜蘭國小舉行捐贈儀式，更有其歷史和教育意義。王泓翔處長也期許學生積極參與桌球運動，除了強健體魄外，更透過練習桌球學到一技之長。

吳清山表示，111教育發展協進會選在疫情舒緩之際，來到好山好水好人情的宜蘭縣，就是要鼓勵孩子多去運動，在良好體能的基礎下，好好學習與精進，踏上築夢的道路；吳清山也呼籲宜蘭孩子們多向林昀儒國手學習，除了他在苦練下擁有精湛球技外，也有一顆謙虛和持續學習的胸懷，實為青少年朋友學習的榜樣，希望宜蘭縣在王處長領導下，未來能培養出更多的林昀儒國手，為國爭光。

活動中並邀請前桌球國手王李中癸親自向同學分享擔任國手的經驗甘苦談，最後由吳清山、王泓翔與宜蘭國小的師生以球會友，舉行精彩的友誼賽，孩子們都樂在其中。