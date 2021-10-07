澳洲前總理艾伯特今天拜會蔡英文總統表示，他此次的來訪，是希望可以幫助台灣參與國際組織。如果台灣可以加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），就更能彰顯民主的價值。「所以我非常希望，現在的會員國都能夠支持台灣申請加入」。

艾伯特於2013年至2015年擔任澳洲總理，近年多次為台灣發聲，也公開對於台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA）及我國加入CPTPP表達支持。

蔡英文總統今天在總統府接見艾伯特。（截取自總統府直播畫面）

蔡英文總統今天在總統府接見艾伯特歡迎他首次來台訪問，蔡英文告訴艾伯特，在他2015年擔任總理期間，總統府祕書長李大維是我們的駐澳代表，「相信這次和好朋友相聚，可以對台澳關係增進許多的合作和了解」。

除了今天的見面交流，艾伯特明天也會在玉山論壇發表專題演講，蔡英文表示，今年玉山論壇主題是「以韌實力重啟共同進步的優先議程」，希望能夠促進疫後的復興當中，亞洲各國可以在公共衛生及經濟整合等領域來合作。

談到經貿合作，她說，台灣跟澳洲一直都是雙方非常重要的貿易夥伴，過去5年台灣跟澳洲雙邊貿易額以每一年10％的幅度持續穩定成長。最近我們已經正式申請加入CPTPP，希望持續強化台灣跟澳洲以及台灣跟世界的連結。

在安全方面，她說，我們看到澳洲政府對印太區域地緣政治的變化積極因應調整戰略，也跟美國、日本及印度持續深化四方安全對話合作。而且在會談中，共同關心台灣的議題。

除此之外。今年澳洲政府也在許多國際場合公開聲援台灣拓展國際空間，強調台海和平穩定的重要性，蔡英文強調，我們願意貢獻力量持續維持區域的和平穩定，並且在疫苗、新興科技、氣候變遷以及供應鏈合作方便，跟所有共享自由價值的民主夥伴有更深入的合作。

她感謝艾伯特在台澳簽洽簽經濟合作協定，以及對台灣加入CPTPP的支持，而且不斷地發聲呼籲重視台海安全的和平情勢。「我知道你非常熱愛戶外運動，台灣的自然景觀非常適合登山健行、自行車旅遊，希望您未來一定要再來訪問，深入的體驗台灣的美景和活力」。

艾伯特也表示，他也非常期待，下一次來到台灣的時候，可以好好的享受台灣的風景及美食。並拉拉口罩說「相信到了那個時候，我們就不用再戴口罩了！」

艾伯特稱許台灣是全球幾個疫情控制非常卓越的國家，而且在控制疫情的同時，並沒有過多的限制經濟活動及人與人之間的交流。台灣即使防疫如此卓越，還是建立在台灣沒有辦法參與很多國際組織的前提之上，像是世界衛生組織。

因此，艾伯特表示，他此次的來訪，也是希望可以幫助台灣參與國際組織，因為這個狀況已經持續了好幾十年，也希望這次的訪問不會是最後一次，之後他會常常訪問台灣。

他說，台灣在許多方面可以說是世界典範，尤其是在這個區域當中，這70年來，台灣從一個威權統治國家，已經變成蓬勃發展而且多元的民主政體，讓印太區域的國家都了解到，我們在富裕的同時，也是可以享有自由及民主。

艾伯特表示，「當然不是每一個人，每一個國家都樂見台灣的進步以及繁榮，像是台灣有一些鄰居」，這樣的前提下，我們民主國家更應該團結一致。

他說，近年來澳洲等國過度專注到別的地方宣揚民主價值，忘了保護那些已經生根的民主價值，「我認為從中找到平衡是非常重要的，希望我們在未來可以做到這一件事情」。

艾伯特強調，像是澳洲我們這些國家能夠為台灣做的，就是試圖建立更深化的關係，尤其是在貿易領域，如果台灣可以加入CPTPP，就更得以彰顯民主的價值。「所以我非常希望，現在的會員國都能夠支持台灣申請加入」。

當然他說，自己沒有辦法為澳洲政府做出任何的承諾，但是他能夠非常有信心的代表全澳洲的人民說，「我們全國都希望台灣人民能夠繼續的蓬勃發展，並且享有民主價值」。