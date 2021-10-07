由友達光電、仁寶電腦、緯創資通共同發起的「GOLF（Gap of Learning＆Field）學用接軌聯盟」，致力強化學用接軌、為提升學生銜接職場的戰力值，今年以來除規劃「接軌產業」的實戰教學課程，攜手仁寶電腦、研揚科技、微星科技及勤誠興業等相關產業，建置「產業數位學院」課程，並推出「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」，預計於12月上線。10月起並推出三場主題直播對談與兩場校園講座，與年輕學子面對面溝通會談。

GOLF聯盟成立三年多，去年並正式立案成為社團法人，以結合企業資源，建構知識共享的教育學習平台為宗旨，協助學生打造職場即戰力。除集結國內各家企業提供產業資源，設計超過兩百門兼具軟硬實力的產業知識學程與職場跨域通識課程，打造出結合線上課程培訓與線下實習招募的知識共享平台。

今年繼於上半年建構出學習地圖與課程資源後，下半年GOLF聯盟把重心聚焦於培養學生提早認識產業知識，目前已緊鑼密鼓由緯創、友達及力成等三家企業，統籌企業學習資源，同時攜手仁寶、研揚、微星及勤誠興業等相關產業，聯手建置「產業數位學院」課程，推出「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」，預計於12月上線，期能藉由紮實的數位學院課程協助同學獲得科技產業第一手的實戰知識。

其中，資通訊數位學院提供硬體、軟體到趨勢應用的類別課程，光電數位學院則詳細介紹以顯示技術結合場域應用的智慧醫療、智慧育樂等主題，另半導體數位學院則帶來上、中、下游產業概論、產業製程導論、專業職能等內容。

GOLF聯盟教育發展委員會主委、同時也是力成人力資源暨法務副總經理林宥翰衷心期盼，能藉由數位學院的建置，提升年輕學子的數位競爭力，逐步實踐GOLF聯盟協助學生提前與產業接軌的願景。

GOLF聯盟為使學生更容易認識平台課程，主動走入校園，以「學習地圖」主張的「職場軟實力」、「產業專業力」、「跨域學習力」三大能力出發，與多所大專院校進行課程「學分合作」。GOLF聯盟提供企業與既有產學合作學校綁定線上影音授課，或透過校方提出申請學習資源應用，學生完成指定的線上課程並搭配實體授課後，可納入校內學分認列。

目前已陸續開設由友達授權屏東科技大學的「顯示器教學應用學程」、力成與明新科技大學合作的「半導體封測學院」，共計超過百位學生參與產學合作。

另透過104職涯學院結合中山大學、中央大學、高雄大學、台北教育大學開設「Top企業優質人才學用培育課程」，以職能探索為主題，預計超過兩百位學生參與豐富多元線上學習。

GOLF聯盟舉辦的主題直播講座及大學校園講座，將由緯育TibaMe擔任線上直播對談引言人，邀請104人力銀行於10月29日、聊聊「新世代人才，未來關鍵學習力」。敏捷指標企業新加坡商鈦坦科技將在11月12日登場，暢談「敏捷式協作，驅動組織變革」。11月26日的最終場直播，則是友達光電探討「轉型新領導，探索未來商機」。

此外，今年的「產業趨勢，接軌未來人才」企業巡迴校園講座陸續登場，大同大學與台灣大學的校園講座已順利完成，接著緯創資通、仁寶將在10月15日於高雄科大分享產業人才需求應具備的能力，並特別邀請台灣敏捷協會參與，介紹敏捷管理與思維如何運用在多變的時代。年度最後一場講座預計在年底於中原大學舉辦，詳細內容請鎖定GOLF聯盟臉書粉絲團。

GOLF聯盟推廣委員會主委、暨MSI微星行銷副總經理程惠正表示，GOLF聯盟未來除了積極提供師生學習資源應用、幫助校企掌握人才培育根基外，也期盼有更多的企業會員投入，藉由每季企業會員聚會，讓彼此交流協作，達到「共創共構、共享共好」，一起為教育盡心盡力。

GOLF聯盟成立至今已提供學生近兩千個實習職缺，預計2022上半年還將提供136個實習機會，即日起開放實習申請，歡迎同學主動前往GOLF聯盟官網搜尋有興趣的實習職缺。