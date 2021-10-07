美國9月民間就業人口增長超出預期，歸因於新冠病毒感染人數下降，這使餐廳等其他接觸人群場所的工作機會增加。

ADP 6日（周三）公布全國就業報告，上月民間企業就業人口增加56.8萬人，高於路透調查經濟學家估計的增加42.8萬人。8月新增就業人口由原本公布的37.4萬下修為34萬。

休閒與旅館產業繼8月新增就業15.5萬人，9月又增加就業22.6萬人

最新數據強化市場對9月全美就業成長回升的預期，勞工部本周五發表就業報告備受關注，因結果將牽動聯準會是否在11月縮減購債規模的決定。