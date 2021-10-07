美國9月民間就業人口增長超出預期，歸因於新冠病毒感染人數下降，這使餐廳等其他接觸人群場所的工作機會增加。
ADP 6日（周三）公布全國就業報告，上月民間企業就業人口增加56.8萬人，高於路透調查經濟學家估計的增加42.8萬人。8月新增就業人口由原本公布的37.4萬下修為34萬。
休閒與旅館產業繼8月新增就業15.5萬人，9月又增加就業22.6萬人
最新數據強化市場對9月全美就業成長回升的預期，勞工部本周五發表就業報告備受關注，因結果將牽動聯準會是否在11月縮減購債規模的決定。
美國9月民間就業人口增長超出預期，歸因於新冠病毒感染人數下降，這使餐廳等其他接觸人群場所的工作機會增加。
ADP 6日（周三）公布全國就業報告，上月民間企業就業人口增加56.8萬人，高於路透調查經濟學家估計的增加42.8萬人。8月新增就業人口由原本公布的37.4萬下修為34萬。
休閒與旅館產業繼8月新增就業15.5萬人，9月又增加就業22.6萬人
最新數據強化市場對9月全美就業成長回升的預期，勞工部本周五發表就業報告備受關注，因結果將牽動聯準會是否在11月縮減購債規模的決定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。