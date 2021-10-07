通用（GM）執行長芭拉（Mary Barra）6日（周三）向投資人表示，該車廠規劃年度營收到2030年較目前增加一倍，藉由推出新款電動車和最新數位服務，擴展引擎車以外的獲利來源，目標追趕特斯拉。

通用指出，目標2030年的年營收可上看2800億美元，該車廠將是美國電動車銷售領導廠商。財務長約克森（Paul Jacobson）表示，通用預期稅前獲利率約在12～14％，超出目前水準，這意味年度稅前獲利最高達390億美元。

約克森表示通用對電動車等計畫投入的年度資本支出90億到100億美元。