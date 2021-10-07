韓國駐中國大使張夏成6日表示，韓中兩國已就新冠疫情趨穩後推進中國國家主席習近平訪韓事宜達成共識。

韓聯社報導，張夏成6日以視訊連線方式出席韓國國會外交統一委員會國政監查會時表示，將繼續為促成習近平訪問韓國，與中方保持緊密溝通。

對於最大在野黨國民力量黨議員金碩基提出的「不少人質疑政府只是出於政治考量而非國家利益行事，習近平訪韓事宜為何遲遲無進展」的提問，張夏成回應，自2020年2月新冠疫情爆發以來，習近平沒有出訪海外，也從未在北京會見外交使節。

針對中國國務委員兼外長王毅在韓國總統文在寅任內共三次訪韓一事，張夏成表示，政府認為如果沒有新冠疫情，習近平訪韓也可能早已成行。

文在寅曾於2017年12月以總統身份首次訪問中國，後於2019年12月藉由出席韓中日元首會談的機會第二次訪問中國。但受到新冠疫情影響，習近平的回訪日程至今尚未敲定。