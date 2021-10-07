勞動部7日上午赴立院針對基本工資進行報告。面對藍營立委質詢時，步步逼問對8日基本工資的調漲看法，調整勞動部長許銘春終鬆口，認為「調漲3％應該是有的」，至於調漲配套是否有「延緩實施」，許銘春說「這不可行」。

許銘春7日赴立法院社福及衛環委員會進行「今年基本工資調整方向及配套措施」報告。外界相當關心8日基本工資審議委員會將討論的明年基本工資調幅，許銘春表示，站在勞動部的立場，會希望要有一個合理的調幅，讓勞方權益受到保障，但是以會議主席的立場，勞資雙方都有訴求，會努力促成雙方的共識。

立法委員蔣萬安表示，勞方委員們期望基本工資可以調漲8％至10％，「這調幅可能嗎？」許銘春回應，勞方的訴求有所依據，但到時要調多少還是要經過討論，因為製造業雖然好，但內需產業相對慘淡，所以各項數據都要參考。蔣萬安再追問，學者提出基本工資至少調漲3％，這有可能嗎？許銘春則說，站在勞工立場，調漲3％應該是有。