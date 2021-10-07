中央流行疫情指揮中心宣布有條件開放部分休閒娛樂場所，經濟部公告視聽歌唱場所防疫管理措施指引，台中市政府立即依相關指引公告申請復業程序及內容。市長盧秀燕7日指出，台中市KTV開放原則和中央一致，包含第一不可飲食、第二不可有人陪侍，所有要營業的KTV都須按照此規範才能開門做生意，讓消費者安心歡唱。

盧秀燕指出，截至昨天為止，市府已累計核准37家；另一方面，為了落實防疫規範與中央指引，市府也會進行聯合稽查，希望大家確實遵守中央及市府的防疫規範，提醒各行各業開門做生意同時，也要落實防疫相關規定。

經發局說，台中市統計全市共184家KTV，10月5日起開放申請，統計至昨天傍晚有40家申請復業，目前先核准37家。

經發局強調，經核准有條件開放的場所，應依循中央防疫規範與指引，落實防疫措施，市府後續將加強查核，要求業者落實防疫措施，如違反防疫措施，將依傳染病防治法裁罰，提醒民眾於休閒娛樂場所消費務必配合相關規定，保護自己、保護他人。