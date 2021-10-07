電影《靈語》將在10月22日重新上映，該片故事圍繞在破解不了的連環女童失蹤案與無名箱屍命案，束手無策的警方和家屬必須依靠功力高深的師父，透過一連串「靈語」指點拼湊出破案線索，最新宣傳短影音在發行片商甲上娛樂官方粉絲頁曝光，片中刑警搭檔是元介、禾浩辰前進關鍵命案地點，山林間謎樣氣氛令人毛骨悚然，紅色皮箱載浮載沉，同時不斷傳出彷彿在人耳邊低語的詭異聲音，最後更出現綁架女童慘死臉孔，驚嚇指數破表。此外，甲上娛樂官方粉絲頁同步募集「有聲」靈異故事，徵求台灣粉絲們最駭人的真實經歷，並將於上映前攜手知名脫口秀主持人黃豪平舉辦線上試膽大會。

《靈語》也是楊丞琳繼《紅衣小女孩2》後再度演出靈異驚悚電影，首次與影帝鄭人碩合作就扮演苦命夫妻，為失蹤女兒哭到肝腸寸斷，楊丞琳為詮釋失去愛女的悲痛，需不斷重複呈現失神狀態，她特別減少自己的睡眠時間跟刻意節食，甚至為角色寫出長篇自傳，在描繪角色背景時還邊寫邊哭，表示心情複雜，無法想像電影故事若發生在真實社會中，這位母親會有多痛苦。戲外育有一子的鄭人碩則心疼地說：「父母全心都放在孩子身上，我曾經只是短短時間沒聯絡到兒子，就心臟受不了了，更別說孩子失蹤會有多折磨！光是揣摩那種忐忑不安和自責的痛苦，我就立刻情緒爆發，在第一次排戲時哭到泣不成聲。」

《靈語》劇情結合箱屍命案、兒童綁架、懸疑推理與靈異的元素，警方破不了的懸案，只能交給「靈語」的神祕力量尋找線索破解，金鐘及金獎影后提名的楊丞琳繼《紅衣小女孩2》為救女兒赴湯蹈火後，在《靈語》再次化身尋找失蹤愛女的悲傷母親，她坦言這次演出彷彿從潛意識到身心靈都徹底融入角色，卻也非常傷身：「演戲當下腦壓很高且精神處於長期痛苦的狀態，雖沒有刻意為了角色犧牲睡眠，卻受角色影響變得有睡眠障礙。」強調下戲後她一定會讓自己抽離角色。

深情守護著愛妻的鄭人碩同樣不輕鬆，這次飾演一名心情慌張焦急、在妻子面前卻又必須壓抑痛苦的父親，現實生活中沒有女兒的他，在片中成了女兒傻瓜，與飾演女兒澎澎的小童星林鈺芠一見如故，兩人更打勾勾約定，萌言萌語地立下誓言：「爸爸答應妳，以後每一場和妳有關的戲，我都會為妳而哭。」拍攝過程林鈺芠也溫馨準備了卡片送給媽媽楊丞琳，讓楊丞琳忍不住喜極而泣，一家人感情深厚，更顯愛女失蹤有多虐心。