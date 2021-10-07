BNT疫苗陸續在國、高中校園開打，新北市爆發一起女高中生疑似因接種BNT，意外誘發「紅斑性狼瘡」、導致腎臟發炎的個案，目前住院治療中。據了解，該名學生上月29日接種疫苗，不料臉頰、雙腿水腫，掛急診後立即被安排住院，媽媽後悔簽下同意書，「不敢再打第二劑了」。

這名女高中生今年9月29日在校打BNT，一開始無異狀，僅隔天覺得有倦怠感，以為是疫苗副作用。後來身體有些水腫，本周發現腫脹感更明顯，其中臉頰、雙腿最嚴重，急診醫師一看不對勁，立即安排住院、抽血檢查。

報告出爐，女高中生確診罹患「紅斑性狼瘡」，同時導致腎炎，緊急入院治療。由於病患以往無相關病史，醫師判斷「八九不離十與疫苗有關」。

醫師進一步指出，這名學生應該是本身有潛在免疫系統疾病，之前並不明顯，不料打了疫苗反而誘發相關反應，才會變得這麼嚴重。目前先以類固醇、藥物控制病情，持續觀察。