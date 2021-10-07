螃蟹是台灣人愛吃的海鮮之一，不過近日有民眾發現，他買回來的螃蟹竟然長滿了不明白色瘤狀物，而且非常密集的分部在外殼上，畫面相當驚悚，讓他嚇得趕緊上網詢問這到底是什麼？貼文一出引熱議，有內行人表示，這其實是一種叫藤壺的生物，對吃貨來說是人間美味。

ㄧ名網友昨(6日)在在臉書社團「爆系知識家」曬出一張照片，可見照片裡的五隻被綁起來的螃蟹，其中3隻身上竟然冒出不明白色的顆粒狀物體，密密麻麻地排列在一起，讓人看了頭皮發麻。原PO也在貼文上寫下，「請問螃蟹殼上一坨一坨白白的東西是什麼？」。

貼文一出立刻引起討論，有內行人跳出來解答，該不明物是一種叫「藤壺」的生物，如果螃蟹身上有藤壺寄居，表示那隻螃蟹的殼很硬、活動力強，肉質會很多、很飽滿。其他網友也紛紛表示，藤壺其實是可以吃的，「東北角藤壺有些比較大顆肥美，對吃貨來說是人間美味」、「洗船的時候才誇張，一洗可以洗出3-4籠，藤壺可以吃的放心，但是小心藤壺很鋒利」、「火山藤壺，小時候住在海邊有固定的季節會吃」。

國立海洋科技博物館指出，藤壺屬於節肢動物門蔓腳綱，為雌雄同體、異體受精的海洋生物，藤壺在每一次脫皮以後，會分泌出一種粘性的藤壺初生膠，這種膠含有多種生化成份和極強的粘合力，讓藤壺不但能吸附在礁石上，還能吸附在各種海洋動物的身上。

海科館說，體型較大的藤壺可以食用，可水煮或川燙後再蒸，也可以火烤，不用沾佐料即可食用；也有人用鹽醃或把雞蛋打散後加水和藤壺加以老酒悶煮，味如蟹肉和蟹黃，香味四溢，具有袪寒功效，因此又被稱為「男性海中威而剛」及「窮人的龍蝦」。