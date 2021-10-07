配合行政院推出「班班有冷氣」政策，教育部今(7)日表示，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統(EMS)及太陽光電標租都已全數決標，共挹注新台幣323億元，全國高中以下學校已完成安裝6萬6269台冷氣，各項工作將如期完成。

教育部表示，「班班有冷氣」政策以前瞻基礎建設經費及特別統籌分配稅款，挹注新台幣323億元，協助地方政府辦理，且經費高比例由中央支付，少部分由地方支付。本計畫共補助3398校辦理冷氣裝設，已有1030校完成裝設。

教育部說明，「班班有冷氣」政策涉及校數眾多，所涉專業較廣且複雜，運用各種不同採購策略，電力改善工程採取大校併小校、都市併偏鄉的分群發包方式，冷氣裝設採各縣市集中採購、學校自行選擇廠商方式，能源管理系統亦以各縣市集中採購方式辦理，透過分群或分縣市的採購方式，減輕學校的行政負擔，目前電力改善工程、冷氣、EMS及太陽光電標租已全數決標。

對外界關心未來校園新增冷氣增加用電部分，教育部強調，與經濟部能源局同步推動學校發電創能，經估算校園增設太陽光電的創能為新設冷氣耗能的1.45倍，將於111年5月完成設置太陽光電340MW的目標，目前也全數完成標租作業，進入設計建置作業。

有關各校裝設冷氣衍生電費增加及後續維護的課題，教育部提到，行政院主計總處已將國中小學電費及維護費納入111年行政院一般性補助款設算。