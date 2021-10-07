54歲藝人康康（康晉榮）被爆2年多來沒工作，生活陷入困境，直播天王連千毅聞訊後坦言感到不捨，直接在臉書公開點名想合作，強調會請公司聯絡發通告，對此，小18歲的大陸籍妻子也親自回應家中現況。

直播天王連千毅提出邀澎恰恰合作破局後，目前將合作對象鎖定於傳出2年多零收入的康康，希望能幫他脫離困頓生活，不過消息傳出後，卻對康康本人造成困擾，根據《三立新聞》報導，康康表示這些傳聞都過於離譜，周遭親友更是頻頻來電關切，讓他不堪其擾，直呼「我沒這麼可憐」，透露工作從沒斷過，身體也很健康，還有新工作在籌備，坦言真的不需要外界幫忙，便婉拒連千毅的合作邀約，但也不忘感謝對方好意。

根據《自由時報》報導，康康小18歲嫩妻張家霈也澄清傳聞全是子虛烏有，強調康康不僅平時有在接節目，目前也與電視台談好塊狀節目，將獨挑大樑主持，不像外界形容那般悽慘，接著再次強調：「康康一直有收入」，暗指中經濟狀況相當穩定。

連千毅先前邀請澎恰恰上直播破局後，將對象鎖定康康後又遭婉拒，讓許多網友到連千毅的臉書調侃，希望去救傳出破產的好萊塢影帝尼可拉斯凱吉，對此，他僅是曬出自己做善事的感謝狀，接著表示「謝謝大家的支持」，並未針對此事多做解釋。