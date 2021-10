高齡 95 歲傳奇歌王東尼班奈特(Tony Bennett)與流行天后女神卡卡(Lady Gaga)兩人在2014 年發行首張合作爵士專輯《爵對經典/Cheek to Cheek》,在當年不僅直衝告示牌專輯榜冠軍,更拿下葛萊美最佳傳統流行演唱專輯獎肯定;然而,東尼在今年初公開 2016 年時即確診阿茲海默症,更在 8 月時突然宣布應醫師囑咐,必須取消後續巡演正式退休,而他與女神卡卡本月推出時隔 7 年的第2張爵士專輯《爵愛經典/Love For Sale》,也似乎將成為東尼歌唱生涯中最後一張錄音室作品。

東尼自10歲就開始唱歌,85年輝煌的歌唱生涯累積了20座葛萊美獎肯定;即便 2016 年東尼就罹患阿茲海默症,他一直到正式退休前都持續巡演、錄音,活力十足地投注在自己最愛的音樂事業上,東尼的經紀人同時也是他的兒子丹尼班奈特(Danny Bennett)表示:「許多粉絲說我們是不是說謊?東尼怎麼可能得阿茲海默症!沒錯,他雖然 95 歲了,但唱起歌來依舊強而有力且富含情感,他到底是怎麼做到的?」丹尼接著說:「我的想法是,舞台與音樂是他的生命且最能讓他感到開心的地方,儘管他會有短期記憶喪失的症狀,但他依然不需要提詞機,也不會漏掉任何一句歌詞;或許他無法記得表演中的每個環節,但每當他走到到舞台旁時,他都會對我說:『我熱愛當一名歌手!』」

此次東尼告別樂壇前的最後一張專輯《爵愛經典/Love For Sale》,與女神卡卡跨世代詮釋美國最偉大作曲家柯爾波特(Cole Porter)的〈Love For Sale〉和〈I’ve Get a Kick Out of You〉等10首不朽之作;此外,女神卡卡個人也在下半年接連推出《天生完美10周年紀念/ Born This Way The Tenth Anniversary》以及《神彩/Chromatica》混音專輯《Dawn of Chromatica》,由她主演的傳記犯罪電影《Gucci:豪門謀殺案》(House of Gucci)也預計在明年1月上映,展現了天后令人驚艷的多元面貌。