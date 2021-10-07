繼大鵬九村的第87期市地重劃區完成之後，面積5.89公頃的岡山致遠村及曉風村眷村，將跟進辦理公辦重劃開發，定名為第102期市地重劃區，預定2024年3月完工，可望釋出大約4.13公頃的住宅用地，由於87期重劃區1115.05坪建地，在今年3月由皇苑建設以每坪59.1萬元的歷史天價標得，因此，102期未來的地價，也受到關注。

高雄地政局7日表示，第102期市地重劃區計畫書2021年10月08日公告，預計2024年03月完工，重劃區範圍東至高雄市岡山區通校路西側及機關用地西側、西至農業區(不含農業區)、南至農業區(不含農業區)、北至巨輪路南側未開闢的4米計畫道路(不包含道路)，總開發面積約5.8960公頃。

地政局說，該區原屬國軍老舊眷村土地，建物拆除搬遷後，土地閒置荒廢，衛生環境不佳，嚴重影響地區發展，高雄縣市合併後，岡山區已逐漸成為北高雄發展重心，加上鄰近橋頭科學園區設置、捷運南岡山站聯合開發招商有成及行政院規劃南部半導體材料「S」廊帶，住宅用地需求大為增加。

因此，透過辦理102期市地重劃，可取得開闢約1.77公頃的公(兒)、道路等公設，提升周遭生活機能便利性，另提供約4.13公頃的住宅用地。

已經完成的87期重劃區，位於南岡山捷運站生活圈，102期則是位於岡山最北邊，二者距離大約1.8公里，車行只要4分鐘，由於87期重劃區1115.05坪建地，在今年3月由皇苑建設以每坪59.1萬元的歷史天價標得，102期開發完成之後，地價的變化，受到房產界的關注。