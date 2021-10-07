為深化臺紐民間經濟合作，並推動女性參與國際經貿活動，國際貿易局與外貿協會、國經協會、紐臺經濟協進會合作舉辦臺紐女性企業領袖線上論壇，邀請臺紐傑出女性企業家，針對女性企業家因應疫情之創新領導策略進行對談，探討如何發揮女性企業家精神帶領企業因應疫情，提供有意創業或對創新領導有興趣之女性參考。

貿易局局長江文若開幕致詞表示，由於女力崛起，全球COVID-19疫情威脅下，女性仍是各國經濟復甦之核心部分。經濟部不但替國內女性主導的產業及員工，提供包括零售業、護理美容業等協助，更支持女性運用數位工具進一步參與國際貿易。本次論壇的講者在整合創新的數位貿易領域為具有成功經驗的女性企業家，即是最佳典範。

本次論壇分別就女性企業家面臨疫情之因應對策、疫情下如何帶領企業數位轉型、後疫情時代面對供應鏈重整與客戶需求，以及企業的社會責任等議題，透過臺紐4位與談人，以女性觀點分享創業心聲，以及面臨疫情衝擊時的心態與所採取的行動，如何成功克服困境與難題，為自己事業開創一片新天地。

論壇雖採線上方式，但觀眾與主持人及與談人透過線上提問互動熱絡。紐西蘭Chatterize公司創辦人Lane Litz說，全球僅3%女性創業家，鼓勵更多女性企業家打造不同商業模式，女性企業家們更可以成為彼此的支持網絡。亞而特科技公司董事長王素英更將臺灣計程車整潔制服模式，以及服務業奉茶模式，完美複製至非洲的電動三輪計程車產業，讓乘客享有賓至如歸的感覺，身體力行「Taiwan can help!」之精神。女性企業家們也分享如何成為彼此的支持網絡，更鼓勵年輕女性創業者面對問題時，要勇於接受挑戰，將危機化為轉機。

除了論壇，本活動更有超過20家來自臺紐優質女性企業家進行1個月的線上參展，包括農特食品、保養品、綠色環保、民生用品、醫療設備等，透過商機媒合協助企業對接，協助更多女性企業家參與國際貿易、開拓商機，努力為婦女打造有利成長、成功及追求夢想的商業環境。