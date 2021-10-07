股神巴菲特搭擋、波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger）旗下機構，第三季大幅增持美股中概股阿里巴巴，單季增持幅度高達82％，對其他美企則維持不變。

截至7日中午11時55分，阿里巴巴港股大漲5.6％至145港元。阿里健康港股大漲4.03％至10.82港元。

阿里巴巴美股在第三季重挫，季末股價收盤報148.05美元，較第二季末的226.78美元下跌近35％，跌幅也是年內各季最大，且進入第四季阿里股價仍持續探底，10月4日寫下2019年1月以來的低點138.43美元。

孟格旗下Daily Journal向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件顯示，在2021年第三季增持阿里巴巴136740股，截至9月30日共持有阿里巴巴302060股，增持幅度高達82％。持有的阿里股份價值也從第二季末的3750萬美元，增加至第三季末的4472萬美元。