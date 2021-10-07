勞動部即將在8日召開「基本工資審議委員會」，討論明年度基本工資之調幅。工總為此進行問卷調查，結果，多數受訪產業皆表示基本工資調漲將加重營運負擔，不建議調漲基本工資，93％的受訪業者僅能接受3％的調幅(調漲後月薪為新台幣24720元，時薪為新台幣160元)。

工總指出，業界盼政府對未來基本工資之調幅應控制在合理範圍，以免對產業造成過度衝擊。

工總指出，這次調查200家產業中，僅有35家(占總數17.5％)呈現營收、獲利皆成長的情況。調升基本工資對於 營收獲利良好的產業並不會造成太多負擔，但對於為數眾多的中小企業，將對日益衰退的營運情況雪上加霜，期望行政部門對於基本工資調漲有更為審慎嚴謹的評估。

工總調查結果，多數受訪產業皆表示基本工資調漲將加重營運負擔，不建議調漲基本工資，93％的受訪業者僅能接受3％的調幅(調漲後月薪為新台幣24720元，時薪為新台幣160元)。

工總因此指出，希望政府本次基本工資調漲切莫以偏概全，見樹不見林，避免因調幅過高而影響產業之營運。