（微星宣布推出振「星」五倍券優惠方案，使用振興五倍券購買MSI指定款筆電享超過萬元折扣。圖／微星提供）

響應行政院振興經濟政策，品牌廠微星科技（MSI）宣布推出振「星」五倍券優惠方案，自10月8日至11月7日，於MSI授權經銷通路使用振興五倍券購買指定款筆電，即可享超過萬元折扣。

配置GeForce RTX 3080的電競筆電機皇GP66 Leopard，搭配振興券購機破盤價直接從$75900元降至$64999元，微星再加碼送限量專業電競耳機及熱門遊戲序號，同時配合Windows 11首發計畫、免費升級。

MSI極限效能機款GP66 Leopard，配置15.6吋240Hz更新率高畫質面板，並搭載最新第11代Intel Core i7處理器，能將遊戲體驗提升至全新境界，同時也帶來絕佳的多工處理速度與效率。內建NVIDIA GeForce RTX 3080行動版GPU、可支援顯卡切換技術，幫助玩家自由切換「獨立顯示卡模式」或「混合顯示卡模式」（NVIDIA Optimus），提供玩家強大的遊戲表現。同時透過獨家MSI Center軟體切換成極致效能模式，更能透過超頻選項來自動調整GPU核心時脈與VRAM時脈，更進一步提高圖像處理能力。

另翻轉觸控商務筆電Summit E13 Flip Evo，通過Intel Evo平台認證，採用最新第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示卡，提供優異的效能與輕巧的便攜性。16：10螢幕比例以1.618接近完美黃金比例訂製，搭配專屬的MSI Pen，配置專屬MSI Pen、能完美符合商務人士各種工作情境使用需求。此外，Summit E13 Flip Evo搭載雜訊抑制視訊鏡頭（MSI Noise Reduction Cam），能在光源不足的情況下抑制雜訊，呈現高品質的影像畫面，同時透過AI降噪和四麥克風陣列（Quadruple Mic），提供最優質的會議體驗。

Summit E13 Flip Evo振興回饋則自原價$59900元降至$45999元，再加碼限量送專用手提筆電包和Microsoft 365 個人版一年期。