「綠色供應鏈」已成為全球企業與產業重視且攸關地球永續發展的關鍵指標。群聯電子（8299）與森崴能源（6806）子公司富威電力簽署為期十年的綠電轉供合約，由群聯董事長潘健成及富威電力董事長胡惠森共同簽訂，總合約共1400萬餘度綠電，將可減少7159公噸的二氧化碳排放量，相當於種植595616顆樹木，約可供應4014戶家庭一年之用電。

根據國際能源總署（IEA）《2021年再生能源市場動態》報告，2020年全球再生能源發電容量不受COVID-19疫情影響，大幅增加45%，達到近280GW，創下1999年以來新高，顯示全球對於節能減碳與再生能源的重視。

群聯董事長潘健成強調，身為全球最大的快閃記憶體控制晶片暨儲存方案供應商，實踐ESG與綠色供應鏈不遺餘力。此次採購1400萬餘度綠電，群聯的再生能源使用率將達到10％以上，未來更朝著RE100 (再生能源100％) 的目標邁進。這不僅代表著群聯對綠色供應鏈的執行，也代表群聯對於ESG與地球永續的承諾，未來更將持續關注節能減碳議題，透過由內而外的持續推進，希望為台灣與地球的「零碳排」目標共同努力。

富威電力董事長胡惠森肯定群聯超前部署，達成為期十年的綠電採購協議。他指出，政府能源政策目標2025年再生能源占比拉高至20％，但隨著國際間力促RE100、淨零碳排、碳關稅議題升溫，半導體、電機、電子等出口產業對綠電需求遠遠超出原先預期，企業實宜提早布局規劃。

富威電力依靠母公司森崴能源全方位的能源作為售電案源，遍及太陽光電、風力及水力發電等，並以此建構綠電交易平台，導入多項數位技術，提供客戶一站式、安全可靠的綠電交易，解決用電大戶所需的綠電需求。

富威電力2019年成立、同年12月取得再生能源售電業執照，去年完成首批再生能源轉供，為全台灣目前唯一提供複數種類（太陽光電及風力發電）再生能源的綠電供應商。今年開始與中信金控（2891）合作，利用區塊鏈技術，將金流部分打造成商品化導入交易，提供更安全、更可靠的交易模式。

群聯電子長期耕耘快閃記憶體控制器晶片領域，是全球NAND儲存控制晶片及存儲解決方案領導廠商，全球超過1900個NAND記憶體相關專利。專注於企業級、嵌入式及消費型等三個主要的儲存應用市場，每年平均銷售超過6億顆NAND記憶體控制晶片，同時致力實踐ESG與節能減碳。