東元餐飲集團搶振興商機，旗下各餐飲品牌聯合推出振興五倍券優惠，包括摩斯漢堡、樂雅樂餐廳、日本最大連鎖食堂Maido Ookini食堂、串家物語、幸福堂、餡老滿、MADO、ABC Cooking Studio等加碼推出多項優惠活動，標榜使用振興券品嚐美食，可享超出五倍價值的幸福饗宴。

摩斯漢堡於10/8-10/31推出振心感謝季活動，包含200元及500元優惠組合，凡使用振興券或數位支付包含LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通、台新信用卡，消費滿200元加贈蒟蒻兌換券一張。米漢堡優惠組合包含藜麥元氣牛肉珍珠堡加摩斯雞塊加小包薯條、大杯冰紅茶，原價240元使用振興券優惠價200元，以及早餐雙人組為黃金塔塔鱈魚堡加咖哩豬排堡、大包薯條及2杯大杯冰紅茶，附提袋1個，原價284元振興券優惠價200元。500元多人餐優惠為厚切培根牛肉堡加藜麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊2份、大包薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶3杯，附提袋1個。豐盛獨享組，優惠餐點為指定漢堡加摩斯雞塊、小包薯條、蒟蒻、大杯冰紅茶，指定漢堡為藜麥薑燒珍珠堡/藜麥杏鮑菇珍珠堡/摩斯鱈魚堡/摩斯吉士漢堡/黃金炸蝦堡，搭配禮品四選二，包含濾泡式咖啡6入/玉米濃湯隨身包6入/紅鑽藜麥可可1盒/摩斯和風沙拉醬3入附提袋一個，原價629-814元振興券優惠價500元。

來自日本連鎖的「樂雅樂餐廳」推出「回饋121％ 一次梭哈5000元，再贈沙朗牛排六入組」，持紙本振興五倍券滿滿回饋121％！消費滿5000元加贈紐西蘭沙朗牛排6入組，價值1090元，活動期間從2021/10/8 -2022/4/30；需一次使用5000元振興券；內用及外帶消費料理與外商品皆可使用。以及「樂情加倍 消費滿500元，贈500元牛排回饋券」優惠，持紙本振興券消費滿500元，贈500元牛排回饋券，指定品項三選一包括十盎司沙朗牛排、香煎牛排干貝、沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤，消費使用滿5000元即可獲贈5000元牛排回饋券，活動期間2021/10/8-2022/4/30；回饋券使用期限 2021/11/1-2022/5/31；可外帶，不可找零。

日本最大連鎖食堂Maido Ookini食堂推出「五倍券換食堂人氣組合餐」，自10/18-11/30，使用200元的五倍券即可品嚐原價280元的照燒雞腿排或炸豬排組合餐乙份，餐點包含照燒雞腿排或炸豬排、可樂餅、和風茄子、菠菜、中碗白飯、味噌湯各乙份，再贈送25元折價券，活動詳細說明請見官網公告。

串家物語推出「五倍券換串家物語免費吃到飽」活動，自10/18-11/30 使用500元五倍券可直接折抵1人用餐，再送200元折價券，最多可以省下149元而且當次用餐不收服務費，活動詳細說明請見官網公告。

幸福家推出「五倍券換幸福家招牌定食」優惠，自10/18-11/30使用500元五倍券即可品嚐招牌野菜唐揚定食及烤鯖魚定食各乙份，再送100元折價券，馬上省下94元而且當次用餐不收服務費。

餡老滿以經營宮廷菜、特色餃子、老北京傳統菜聞名，為滿足喜好澎湃桌菜的饕客，持振興券至餡老滿消費，滿額即贈「老滿美食護照」，招牌菜通通六折，最高可折超過1200元。響應政府振興券，即日起至12/31持紙本五倍券至餡老滿用餐，消費滿額即贈「老滿美食護照」，外帶商品、特價套餐、冷凍商品及外商品除外皆可累計，南港店、吉林店、文心店每滿1500元贈送1張，內湖店則是每滿750元贈送1張，自下次消費開始至2022/01/09止，憑美食護照點購含有「老滿」字樣之菜餚可享6折優惠，「老滿」全席包含老滿火鍋、老滿大排、老滿香酥鴨、老滿大拌菜、老滿醬鴨、老滿餃子、素老滿蒸餃、老滿鍋貼、老滿餡餅等九道招牌菜，每道限點一次，不限平假日使用且內用外帶均適用，最高可折1204元，內湖店最高折376元。

土耳其美食MADO 推出超值振興五倍卷套餐組合，套餐A任一層冰淇淋加今日甜點及飲品原價300元優惠價200元，套餐B烤雞風味捲餅加任一層冰淇淋及飲品原價300元優惠價200元，套餐C雙人外帶套餐原價1140元優惠價700元，凡使用振興卷消費滿500元，贈送下次來店消費100元折價卷。MADO為土耳其知名的連鎖複合式餐飲品牌，以經營土耳其冰淇淋、甜點輕食為主，1850年在土耳其馬拉什創立，至今已有170多年歷史。

ABC Cooking Studio自10/8-10/31推出「振興消費 廚藝加倍」，凡持500元紙本振興券即可參加價值660元體驗課程一堂。