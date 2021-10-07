菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）今天表示，她將參加2022年總統大選。

路透社報導，56歲的羅貝多是人權律師，為前內政部長林炳智的遺孀。林炳智於2012年8月墜機身亡。

羅貝多目前領導反對派，曾批評總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥掃毒。

杜特蒂本月初拋出震撼彈，表示將退出政壇。

菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）5日剛正式宣布參加2022年總統大選，努力延續家族的政治抱負。

小馬可仕在2016年競選副總統失利，以微小差距輸給現任副總統羅貝多。

超過6000萬名菲國人民將在明年5月投票，決定誰將入主總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace）。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1101007