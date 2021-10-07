剛果民主共和國維龍加國家公園的大猩猩達卡希（Ndakasi）因一張2019年與保育員玩自拍的照片瘋傳，一夕間成為網紅；牠最近因病過世，年僅14歲。

剛果民主共和國的維龍加國家公園（Virunga National Park）昨天聲明表示，達卡希因久病不癒，於9月26日去世。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，達卡希的母親在武裝民兵獵殺大猩猩家族的行動中被射殺。

當時才兩個月大的達卡希緊抱著母親的遺體不放，保育員鮑馬（Andre Bauma）發現了牠，此後就一直悉心照顧。

由於達卡希過於脆弱，無法野放，一生都與其他失親的山地大猩猩（mountain gorilla）一起生活。

維龍加國家公園表示：「達卡希是在牠的保育員兼終生摯友鮑馬的溫柔懷中，嚥下最後一口氣。」

國家公園表示，達卡希於2007年出生，當時屬於極危（critically endangered）物種。

但如今，山地大猩猩的數量增加了47%，從2007年的720隻到今年估計有1063隻。

國家公園指出，達卡希離世，凸顯在自然棲地保育大猩猩的重要性。唯有在自然棲地裡，大猩猩才能蓬勃繁衍，預期壽命也最長。

根據世界自然基金會（WWF）資料，野外大猩猩一般可活超過40年，牠們面臨的主要威脅是棲地被侵犯。