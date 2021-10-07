工總今日公布製造業對於調升基工資的一項調查報告，工總表示，多數受訪產業表示，基本工資調漲加重營運負擔，不建議調漲基本工資，93％的受訪業者，僅能夠接受調幅3％，調漲後月薪24720元、時薪160元。

工總表示，此次調查的對象有7成是中小企業，反映許多傳統產業聲音。

業者反映，多為「因各項原材料成本上漲，售價無法完全反應，故獲利下降」、「因為缺工而加班造成人事成本增加及原物料成本大漲，導致利潤減少」，營運成本大幅增加，讓中小企業不堪負荷。

近年來表現亮眼成績的電機、電子產業，儘管是少數營收成長調查的產業類別，但在獲利部分也明顯衰退；另外受訪的紡織業有69％表示營收減少，但竟有78％的業者獲利減少，傳統產業受到更為嚴峻的衝擊。

此次調查的200家產業中，僅有35家，占總數17.5％呈現營收、獲利皆成長的情況。

調升基本工資對於營收獲利良好的產業並不會造成太多負擔，但對於為數眾多的中小企業，將對日益衰退的營運情況雪上加霜，期望行政部門對於基本工資調漲有更為審慎嚴謹的評估。