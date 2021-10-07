鳳山步兵訓練指揮部靶場榴彈炸傷2士官 送醫縫合已無礙 12:232021/10/07 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄陸軍步兵訓練指揮部7日2名士官疑似遭未爆彈炸傷，緊急送醫縫合頭皮、手指傷口，術後精神狀況良好，生命徵象穩定，留院觀察中。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄陸軍步兵訓練指揮部7日進行槍榴彈射擊訓練，2名士官疑似遭未爆彈炸傷，緊急送802醫院，院方緊急為他們縫合頭皮、手指傷口，術後精神狀況良好，生命徵象穩定，留院觀察中。 陸軍步兵訓練指揮部上午步訓部進行打靶訓練時，20歲的葉姓、黃姓兩名士官疑似在執行佈靶勤務時，踩到遺留的槍榴彈，當場遭炸傷。當時葉男頭皮有輕微撕裂傷，黃男的右食指則有撕裂傷，緊急送802醫院搶救，事故詳細發生原因仍有待釐清。 鳳山步兵訓練指揮部槍榴彈射擊意外 未爆彈爆炸2士官受傷送醫 駁不敢查疫苗採購 審計部：不急於一時 #炸傷 #士官 #縫合 #陸軍步兵訓練指揮部 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 毒蟲情侶討債連開3槍掃射文山區民宅 犯後悠閒釣魚遭逮 08:082021/10/07 社會 美空軍F-35A朝掛載核武又邁出一步 陸媒直指一關鍵 09:332021/10/07 軍事 移工進不來、缺工頻傳 勞長：擬向指揮中心提案開放 10:312021/10/07 生活 共機擾台的準實戰角力 04:102021/10/06 時論廣場 是詐騙！佯稱高價收購靈骨塔 四海幫成員詐27人捲1200萬 15:062021/10/06 社會 立院初審 審計部增設資訊處及數位審計單位 22:322021/10/06 政治 國泰醫誤植接種資料 校正回歸3075筆 04:102021/10/07 生活新聞 職訓助攻 單親媽學網路行銷重返職場 14:412021/10/06 寶島 國慶領唱國歌 國民女友羅嘉翎在列 04:102021/10/06 政治要聞 逆子榔頭水果刀8凶器弒母 190處傷慘死一審18年今二審宣判 07:382021/10/06 社會 金門逾千人苦等第2劑莫德納 陳玉珍籲中央盡快補足 19:502021/10/06 政治 社會熱門新聞 【獨家】抗議天王柯賜海落魄近況曝光 慘蝸居陽明山露營車 - 社會 鳳山步兵訓練指揮部槍榴彈射擊意外 未爆彈爆炸2士官受傷送醫 - 社會 陳柏惟肇逃傷者曝光 8旬翁慘留跛腳後遺症 網轟：教壞小孩 - 社會 砰！彰化中午傳巨響 消防局電話接不停 網笑：大佛站起來了 - 社會 女老師生理假溜男同事家床戰 妻聽呻吟爆喊：為何不去摩鐵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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