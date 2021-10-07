高雄陸軍步兵訓練指揮部7日進行槍榴彈射擊訓練，2名士官疑似遭未爆彈炸傷，緊急送802醫院，院方緊急為他們縫合頭皮、手指傷口，術後精神狀況良好，生命徵象穩定，留院觀察中。

陸軍步兵訓練指揮部上午步訓部進行打靶訓練時，20歲的葉姓、黃姓兩名士官疑似在執行佈靶勤務時，踩到遺留的槍榴彈，當場遭炸傷。當時葉男頭皮有輕微撕裂傷，黃男的右食指則有撕裂傷，緊急送802醫院搶救，事故詳細發生原因仍有待釐清。