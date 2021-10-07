美國一名清潔工媽媽為了照顧孩子，非常辛勤努力地工作，還得負責家務，過得非常辛苦，丈夫因為工作需要早出晚歸的關係，無法替她分擔；直到某天丈夫突然鼓勵她拍攝辣照PO上網，未料這卻是改變生活的開始，如今她不但是小有名氣的網紅，收入甚至比以前還要高出10倍。

根據《每日星報》報導，居住在德州沃思堡（Fort Worth）的38歲人妻考特妮（Courtney Ann）原本是一名清潔工，她的生活非常忙碌，因為41歲丈夫每天都很早出門工作，所以她必須獨自負責16歲和13歲女兒的早餐，並開車送她們上學，之後便到客戶家裡打掃，下班後再去接女兒，接著趕回家做家務、準備晚餐，「我每天都很忙，讓我感到壓力很大也很累」。

儘管如此，考特妮仍相當熱愛生活，總會尋找空檔時間瀏覽社群平台，並和丈夫分享一些漂亮性感的正妹照；某天丈夫突然和考特妮說，她和網路上的女孩們一樣漂亮，還鼓勵她拍攝性感照PO上網，於是考特妮參考丈夫的建議，開始在Instagram上傳不露臉的辣照，沒想到一個月就吸引約1.5萬名粉絲，給予她持續下去的動力。

只不過剛開始前3個月，考特妮的家人對她的行為非常不諒解，讓她十分難過，但她仍堅持繼續自己熱愛的興趣，6個月後她就辭掉清潔工的工作，專心經營IG帳號，還成為成人平台「OnlyFans」的人氣新星。

如今考特妮的年收入高達35.7萬英鎊（約新台幣1354.4萬），是擔任清潔工時期薪資的10倍，而丈夫也因此辭去工作，協助太太客戶管理、攝影和行銷；考特妮認為，這份新工作不但改善她的財務狀況，還幫助她和孩子們建立聯繫，因為現在她有更多時間可以和孩子們待在一起，並且有錢享受更多有趣的活動。