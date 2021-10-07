弘光科大美髮造型設計系畢業、目前就讀化妝品應用系碩二的研究生劉浩宇，與一起在台北EROS知名髮廊工作的美髮系學姊周詩涵，參加「2021 GCA全球創意大賞」比賽，兩人打敗全球眾多好手，分別勇奪冠、亞軍，師生恭賀大讚是台灣之光。
在剪染技術組年度新銳染髮師打敗全球好手的劉浩宇說，受到疫情影響，今年比賽頒獎採線上舉行，1個多月前作品獲得台灣區冠軍與全球設計師角逐決賽資格便很期待，線上頒獎當天，從深夜11點半上線等到凌晨1點半，在最後一個獎項才公布，為了讓全世界看到台灣，事先更準備台灣國旗，得知獲獎後馬上拿出國旗秀在直播上。
劉浩宇透漏，他來自單親家庭，生活不富裕，當他決定踏入美髮業，要靠美髮賺錢養家時，受到鄉下職業性別刻板印象影響，甚至引來閒言閒語，還好家人一路相挺，靠著打工、申請弘愛築夢助學金，持續精進技術，也訂下在25歲生日前獲得一座世界冠軍的目標。
劉浩宇指出，作品「迷幻」以疫情為發想，用2021年流行顏色研究，以代表希望的黃色及代表寧靜的灰色做出全新造型，也反應自己心靈層面，很開心獲得評審青睞，「這個獎要感謝一路上支持我的人，以及各階段幫助我的老師，和EROS公司所有前輩們，在技術上讓我更細膩、精進，帶領著我走上國際。」
在時尚髮型設計組前衛風格造型獲得全球第二名的周詩涵指出，國外有很多頂尖的設計師，但是，台灣人本身真的也很厲害，千萬不要小看自己。這次比賽，她以天氣當主題，製作出火燒雲、陰雲、雷雲三個不同造型，也特別注意以前沒有做好的錯誤點不要再犯，作品才能躍上國際舞台獲獎，在頒獎典禮上透過大螢幕秀出台灣、露出國旗，覺得很驕傲，「讓全世界看見台灣。」
周詩涵表示，參加比賽獲得全球獎項，要感謝EROS公司所有前輩，鼓勵她去比賽，也要感謝Goldwell歌薇廠商，讓她的作品被全世界看見。每次比賽都盡力去完成，她認為堅持、樂觀的態度很重要，遇到瓶頸時更要相信自己，「時機對了機會就會來，不要輕易放棄。」
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