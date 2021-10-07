弘光妝品系碩二生劉浩宇美髮作品奪全球冠軍，透過直播在平台秀出台灣國旗。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光美髮系校友周詩涵在時尚髮型設計組前衛風格造型獲得全球第二名。(擷取Goldwell Taiwan臉書 ) （弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光妝品碩二生劉浩宇的作品在剪染技術組年度新銳染髮師奪全球冠軍(擷取Goldwell Taiwan臉書 )

弘光科大美髮造型設計系畢業、目前就讀化妝品應用系碩二的研究生劉浩宇，與一起在台北EROS知名髮廊工作的美髮系學姊周詩涵，參加「2021 GCA全球創意大賞」比賽，兩人打敗全球眾多好手，分別勇奪冠、亞軍，師生恭賀大讚是台灣之光。

在剪染技術組年度新銳染髮師打敗全球好手的劉浩宇說，受到疫情影響，今年比賽頒獎採線上舉行，1個多月前作品獲得台灣區冠軍與全球設計師角逐決賽資格便很期待，線上頒獎當天，從深夜11點半上線等到凌晨1點半，在最後一個獎項才公布，為了讓全世界看到台灣，事先更準備台灣國旗，得知獲獎後馬上拿出國旗秀在直播上。

劉浩宇透漏，他來自單親家庭，生活不富裕，當他決定踏入美髮業，要靠美髮賺錢養家時，受到鄉下職業性別刻板印象影響，甚至引來閒言閒語，還好家人一路相挺，靠著打工、申請弘愛築夢助學金，持續精進技術，也訂下在25歲生日前獲得一座世界冠軍的目標。

劉浩宇指出，作品「迷幻」以疫情為發想，用2021年流行顏色研究，以代表希望的黃色及代表寧靜的灰色做出全新造型，也反應自己心靈層面，很開心獲得評審青睞，「這個獎要感謝一路上支持我的人，以及各階段幫助我的老師，和EROS公司所有前輩們，在技術上讓我更細膩、精進，帶領著我走上國際。」

在時尚髮型設計組前衛風格造型獲得全球第二名的周詩涵指出，國外有很多頂尖的設計師，但是，台灣人本身真的也很厲害，千萬不要小看自己。這次比賽，她以天氣當主題，製作出火燒雲、陰雲、雷雲三個不同造型，也特別注意以前沒有做好的錯誤點不要再犯，作品才能躍上國際舞台獲獎，在頒獎典禮上透過大螢幕秀出台灣、露出國旗，覺得很驕傲，「讓全世界看見台灣。」

周詩涵表示，參加比賽獲得全球獎項，要感謝EROS公司所有前輩，鼓勵她去比賽，也要感謝Goldwell歌薇廠商，讓她的作品被全世界看見。每次比賽都盡力去完成，她認為堅持、樂觀的態度很重要，遇到瓶頸時更要相信自己，「時機對了機會就會來，不要輕易放棄。」