高鐵宜蘭站設站選址問題遲遲無法定案，已進一步衍生出政治風波，甚至出現「北宜直鐵取代高鐵」的另一種聲音，「高鐵延伸宜蘭案」是否會出現變數，備受宜蘭人關注及討論，宜蘭縣長林姿妙7日表示，宜蘭縣的塞車問題嚴重，之前她也親自問過交通部，交通部允諾「高鐵延伸宜蘭一定會做，不會有變卦的問題」。

「高鐵延伸宜蘭案」因為「宜蘭站」的選址問題至今仍難以定案，也讓整個計畫卡住，遲遲沒能有具體的進展，到底要在四城站、宜蘭（台鐵）站、縣政中心站、羅東站四個可能地點挑出哪一個最為適當，快要淪為各說各話，互不相讓的「死局」。

因外界「炒地皮」的傳言不斷，也驚動蔡英文總統親自站上第一線出面「滅火」，要求政府部門每個方案都要完備規畫，對內加強溝通，對外要表現團結。

對於「高鐵延伸宜蘭」計畫案卡關，宜蘭縣長林姿妙表示，目前高鐵延伸宜蘭計畫就是卡在「場站」的設置地點，縣內的12個鄉鎮市也都在為自己的鄉鎮市各自請命，這顯示出大家都很重視宜蘭的交通問題，這是好的現象，大家都來一起關心，也是讓中央知道，並且一定要正視宜蘭的交通問題。

林姿妙還說，之前她親自問過交通部，交通部允諾「高鐵延伸宜蘭一定會做，不會有變卦的問題」，而中央也確實已經重視到宜蘭縣的交通問題，像是「瑞濱公路」延伸到頭城路段也接著要推出，如今看到大家有這麼大的反應，希望有關「高鐵延伸宜蘭計畫案」中央能夠盡快核定。