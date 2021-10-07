全國運動會16日將在新北市登場，聖火今抵達花蓮，在太平洋公園舉辦傳遞儀式。（羅亦晽攝）

全國運動會聖火今抵達花蓮縣，由田徑「跨欄女神」，同時也是今年東京奧運田徑場上唯一的台灣女將謝喜恩擔任火炬手接棒，她高舉聖火，象徵自己將在各項賽事突破自我。（羅亦晽攝）

全國運動會聖火今抵達花蓮縣，由擔任花蓮站的故事火炬手、民俗體育踢毽小將葉哲妤（右1），率領新北市團隊交棒給花蓮縣。（羅亦晽攝）

全國運動會聖火今抵達花蓮縣，由擔任故事火炬手的民俗體育踢毽小將葉哲妤，交棒給田徑「跨欄女神」，同時也是今年東京奧運田徑場上唯一的台灣女將謝喜恩，2人在新北市副市長劉和然與花蓮縣副縣長顏新章見證下，完成交接，共同迎接全國運動會及明年將在花蓮舉辦的全國中等學校運動會。

全國運動會16日將在新北市登場，聖火今抵達花蓮，在太平洋公園舉辦傳遞儀式，聖火在化仁國中田徑隊的精湛熱技下登場，由葉哲妤交遞給劉和然，顏新章代表花蓮接棒，最後再由謝喜恩接下聖火並高舉，象徵自己將在各項賽事突破自我，同時也替各界選手加油應援。

劉和然代表市長侯友宜感謝花蓮培養許多優質選手，雖然大家目前散播各地，但根都是在花蓮，學運動的孩子，不僅體能好，EQ、IQ都很好，他也開玩笑地說，「雖然聽聞顏副縣長和新北關係好，但獎牌不一定要拿那麼多走」。

由於全國中等學校運動會明年4月將在花蓮展開，劉和然說，該項賽事就像是亞奧運項目的前身，期許明年能在花蓮找出更多運動明日之星。 顏新章則說，花蓮人口雖少，卻培育許多體育好手，感謝諸多前輩的奉獻，讓花蓮成為體育大縣，期許年輕選手接班接續，努力往自己的夢想前進。

花蓮縣府教育處代理處長饒忠表示，明年全國中等學校運動會是花蓮相隔18年再次辦理，縣府與相關單位已陸續成立各部門執委會，戮力將應有賽館建置完全，提供最優質的場地，歡迎明年4月近1萬3000名國高中選手到花蓮比賽，更邀請選手的親友到花蓮來趟深度旅行，享受特有的好山好水好風景。