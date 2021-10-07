全國運動會聖火今抵達花蓮縣，由擔任故事火炬手的民俗體育踢毽小將葉哲妤，交棒給田徑「跨欄女神」，同時也是今年東京奧運田徑場上唯一的台灣女將謝喜恩，2人在新北市副市長劉和然與花蓮縣副縣長顏新章見證下，完成交接，共同迎接全國運動會及明年將在花蓮舉辦的全國中等學校運動會。
全國運動會16日將在新北市登場，聖火今抵達花蓮，在太平洋公園舉辦傳遞儀式，聖火在化仁國中田徑隊的精湛熱技下登場，由葉哲妤交遞給劉和然，顏新章代表花蓮接棒，最後再由謝喜恩接下聖火並高舉，象徵自己將在各項賽事突破自我，同時也替各界選手加油應援。
劉和然代表市長侯友宜感謝花蓮培養許多優質選手，雖然大家目前散播各地，但根都是在花蓮，學運動的孩子，不僅體能好，EQ、IQ都很好，他也開玩笑地說，「雖然聽聞顏副縣長和新北關係好，但獎牌不一定要拿那麼多走」。
由於全國中等學校運動會明年4月將在花蓮展開，劉和然說，該項賽事就像是亞奧運項目的前身，期許明年能在花蓮找出更多運動明日之星。 顏新章則說，花蓮人口雖少，卻培育許多體育好手，感謝諸多前輩的奉獻，讓花蓮成為體育大縣，期許年輕選手接班接續，努力往自己的夢想前進。
花蓮縣府教育處代理處長饒忠表示，明年全國中等學校運動會是花蓮相隔18年再次辦理，縣府與相關單位已陸續成立各部門執委會，戮力將應有賽館建置完全，提供最優質的場地，歡迎明年4月近1萬3000名國高中選手到花蓮比賽，更邀請選手的親友到花蓮來趟深度旅行，享受特有的好山好水好風景。
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