台北市議員王鴻薇7日指出，台北市去年招商創下史上最爛成績，僅約40.6億，不只如此，今年截至9月為止，台北市招商簽約金額也只有41.12億元，不但持續低迷，還連續2年輸給新北市。

王鴻薇說明，根據台北市審計處總決算審核報告，台北市促參案件總簽約金額的招商成績，一路從106年的299.86億、107年591.38億、108年913.75億，到109年大崩跌到只剩下40.6億。這個金額不僅輸給第一名新北市的224億，還輸給台南市以及新竹縣。

王鴻薇指出，今年7月，新北市就已經風光宣布上半年招商成績達到70億，而根據台北市財政局提供的資料，台北市到今年9月底為止，已簽約金額只有41.12億元。

王鴻薇表示，如果只是去年成績慘淡，還可以拿疫情當藉口，但同樣面對疫情，為何新北市就可以持續成長，在上半年就狠狠超車台北？

王鴻薇說，連續2年招商成績都如此難看，對北市來說是一大警訊，顯見民間投資已經將目光投向新北市，台北市的吸引力已經不如以往。台北市面臨人口流失到新北、年輕人住房困難、生育率低迷，現在連招商成績都輸新北，市府再不認真檢討相關政策，恐怕就再也回不去了。