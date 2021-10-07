今天是美國職棒季後賽第二天，繼昨天洋基與紅襪美聯外卡驟死戰後，今天又迎來國聯外卡驟死戰，由道奇對上紅雀，終場道奇以3：1氣走紅雀，將對方淘汰出局。本季兩隊在例行賽都打出佳績，道奇奪得僅次於巨人的106勝，紅雀則在季末拉出一波17連勝，雙方氣勢上都維持最高檔，一戰定生死的比賽誰能勝出非常難說。

What. A. Game.



The @Dodgers are moving on to the NLDS! pic.twitter.com/HaaYHSbfVO — MLB (@MLB) October 7 2021

此戰雙方都派出王牌先發投手應戰，由37歲「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)對上40歲「不死鳥」溫萊特(Adam Wainwright)，比賽如預期般上演投手大戰。雖然今天薛爾瑟首局一上場就塞滿一二壘，控球不穩的他丟出暴投丟掉首分，接著在2到4局也都讓對手上壘，不過老練的他頻頻用三振化解危機。

而道奇打線部份在第3局一度攻佔滿壘，當時才1人出局，是得分大好時機，但他們卻在這時擊出雙殺打，相當可惜。不過到4局下半「紅鬍子」騰納(Justin Turner)逮中溫萊特一顆75.4 mph曲球，一棒咬中揮出左外野把比分打平，雙方1：1，只能說這分真的非常關鍵。

5局上薛爾瑟再遇亂流，他先遭紅雀一壘安伺候，接著丟出保送造成一、二壘有人，好在他用三振拿到出局數，但教練這時將他換下，由喬凱利(Joe Kelly)接替，之後喬凱利也丟出暴投，讓對手推進壘包，但最後用三振化解危機，薛爾瑟免於敗投。今天薛爾瑟投4.1局被敲3安打失1分，送出4次三振3次保送，自責分率2.08。

7局下道奇採取主動，貝林傑(Cody Bellinger)擊出一壘安打，接著再盜上二壘，可惜還是無法得分。比賽來到關鍵第9局，紅雀如法炮製，用安打上壘加盜壘方式進攻，畢竟這是一戰定生死的比賽，雙方都想盡快搶分，而道奇終結者簡森(Kenley Jansen)仍守住局面，將比賽帶到最關鍵9局下半。

9局下半道奇派普侯斯(Albert Pujols)打擊，他面對老東家紅雀想必百感交集，隨後擊出飛球遭接殺，無緣當功臣。接著又輪到貝林傑，他一樣擊出安打然後盜二壘，今天雙方不停用此戰術互咬。而接著輪到克里斯泰勒(Chris Taylor)，他或許不想打延長，1好2壞時逮中對方88 mph滑球，一棒轟出中外野，這是支再見2分全壘打，道奇以3：1戲劇性拿下勝利。